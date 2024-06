Wie die Therapeutinnen in der psychologischen Praxis in Sangerhausen Familien Starthilfe geben

Sangerhausen/MZ. - „Wir sind nicht das Jugendamt“, sagt Susanne Wöhlbier. Sie ist Familientherapeutin in der psychologischen Praxis „Wachstum statt Trennung“ in Sangerhausen, die jetzt ihr dreijähriges Bestehen beging. Den Grundstein für „Wachstum statt Trennung“ hat Doris Dudda-Salinger gelegt, die 2021 die Psychologische Praxis in Sangerhausen eröffnete. Die Mehrheit der Klienten, die bei ihr und ihren beiden Kolleginnen eine Therapie nutzen, sind Familien in Krisensituationen.