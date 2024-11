Sangerhausen/MZ. - In Stolberg steht er schon – der Weihnachtsbaum des Jahres 2024. Am Freitag haben Mitarbeiter des Bauhofs die stattliche Fichte aufgestellt. 18,40 Meter hoch ist der Baum, der von einem Grundstück an der Thyrahöhe stammt und von den Besitzern gespendet wurde. Diese Variante ist in den vergangenen Jahren sehr populär geworden. Wird ein Nadelbaum auf dem Grundstück zu hoch, bietet man ihn gern der Kommune als Weihnachtstanne an und spart sich so die Beauftragung eines Unternehmens.

