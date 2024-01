Straßensperrungen in der aktuellen Hochwasserlage betreffen auch mehrere Pflegedienste in Mansfeld-Südharz. Wie sie sich in diesen Zeiten umorganisieren.

Katharinenrieth/MZ. - Mit ihren kleinen Autos sind sie flächendeckend unterwegs, manche Adressen fahren sie gleich dreimal am Tag an, auch an den Wochenenden. Die Mitarbeiter der Pflegedienste müssen mobil sein, um ihre meist älteren Patienten gut versorgen zu können. Doch die Hochwasserlage, die seit Weihnachten in Mansfeld-Südharz herrscht, macht auch manchem Pflegedienst das Leben schwer.