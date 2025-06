Majestäten Im Rosarium: Rosenkönigin Emily hat das Zepter an die bisherige Rosenprinzessin Geraldine weitergegeben. Neu im Amt der Rosenprinbzessin ist Meike (von links).

Sangerhausen/MZ. - Es hat bei den Amtsübergaben der Rosenköniginnen und -prinzessinnen immer Tränen gegeben. Seit Anfang der 90er Jahre. Warum sollte das diesmal anders sein. Irgendjemand verdrückt bei Anlässen dieser Art berechtigterweise immer ein paar Tränen. Weit und breit kein weinender Himmel war am Sonnabend bei der Amtsübergabe der Sangerhäuser Majestäten zu sehen. Bestes Berg- und Rosenfestwetter. Und offenbar auch nicht zu warm, denn am ersten Festtag kamen round about 2.300 Besucher. Und da hat der Geschäftsführer der Rosenstadt GmbH die vielen geladenen Gäste, wie die Majestäten aus ganz Deutschland und die zahlreichen Künstler, noch gar nicht mitgezählt.