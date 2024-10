Leon Heinze will sich als DJ weiterentwickeln. Einige Auftritte in Sangerhausen hat er bereits absolviert. Wie er zu dem Hobby gekommen ist und welches Ziel er verfolgt.

Leon Heinze hat in Sachen Musik noch viel vor.

Sangerhausen/MZ. - Ein 17-Jähriger mit einer Leidenschaft für die Musik: Das ist Leon Heinze, ein selbstbewusster und enthusiastischer Jugendlicher, von dem schon viele aus der Umgebung gehört haben. Doch ein normales Leben führt der Jugendliche für sein Alter nicht. Seine Leidenschaft besteht nicht nur im Musik hören, sondern auch darin, selbst Lieder zu remixen. Denn – er ist ein heranwachsender DJ.

Viele Follower auf Tiktok

Die ein oder anderen Auftritte hat er schon geleistet. Beispielsweise im Buratino oder im Happy Go in Sangerhausen. Auch wenn er noch kein berühmter DJ ist, hat Leon schon einige Fans. Viele Leute in Sangerhausen kennen ihn.

Und auch auf Social Media ist er nicht unbekannt. Auf TikTok hat er 8.000 Follower. Doch nicht nur, auch auf Instagram und YouTube ist er aktiv. Die Musik App Sound Cloud ist auch in seinem Gebrauch. Dort findet man seine zusammengestellten Lieder.

Die Hingabe und Freude, mit der er diese Songs zusammenstellt, ist faszinierend. Für einen 17-Jährigen hat er einiges geleistet.

Auftritt bei großen Veranstaltungen als Ziel

Der Auslöser seiner Inspiration war letztendlich DJ Marshmello. „Er hat mir gezeigt, dass alles verdammt geil ist“, sagt Heinze. Aber auch der DJ Paul Thasler und das Duo „Gestört aber Geil“ gehörten mit zu seinen Vorbildern.

2019 haben seine Eltern ihm den Wunsch, ein Bühnenlicht zu bekommen, erfüllt. Spaßeshalber habe er sich auch noch ein Mischpult dazu gekauft – und so fing alles an. 2021 hatte er dann schließlich seinen ersten Auftritt im Buratino bei einer Halloween-Party.

Mit der Zeit entwickelte sich seine Leidenschaft immer mehr. Er kontaktierte verschiedene Veranstalter über das Internet und wurde schließlich letztes Jahr auch für das Kobermännchenfest als DJ angenommen. „Der Veranstalter fand das so toll, dass er mich dieses Jahr wieder mit rein genommen hat“, sagt Heinze.

Doch das Kobermännchenfest ist noch nicht sein finales Ziel. Weiter geht es mit der Bewerbung beim Kultursommer in Bad Frankenhausen. Aber er will irgendwann bei einer ganz großen Veranstaltung auftreten. Unter anderem zählt er das Musikfestival Parookaville dazu.

Unterstützung durch Freunde

Zu einem solchen Ziel gehört auch eine Menge Arbeit. Allein ist der junge DJ jedoch nicht. Für Elektronik und Kamera sind zwei seiner Freunde mit dabei und unterstützen ihn. Er hat sozusagen sein eigenes kleines Team zusammengestellt.

Einer seiner Freunde hat durch ihn auch angefangen, Lieder zusammenzustellen und seitdem unterstützen sie sich gegenseitig. Leon hatte gelegentlich schon Kontakt mit erfolgreichen Vorbildern wie Paul Thasler oder DJ Prince.

Diese Kontakte motivieren ihn, um besser zu werden. Und um eine bessere Reichweite zu erreichen, nimmt er auch des Öfteren Aufträge an. Unter der E-Mail-Adresse [email protected] kann Leon erreicht werden.

*Leonie ist 15 Jahre, lebt in Beyernaumburg und absolviert ein freiwilliges Praktikum in der MZ-Lokalredaktion Sangerhausen.