Beim dritten Erzählcafé in Rudloffs Mühle in Kelbra werden Erinnerungen rund um die Mühle gesammelt. Aus dem kollektiven Gedächtnis der Stadt wird ein Theaterstück.

Tobias Stiefel, Jana Korb, Christiane Wiegand und Raik Hildebrandt (v.li.) organisierten das dritte Erzählcafé in Rudloffs Mühle in Kelbra.

Kelbra /MZ. - „Der Herr Rudloff sprach gaaanz langsam“, berichtet Christiane Wiegand ihren Mitstreitern mit leuchtenden Augen. Nachdem die letzten Gäste des Erzählcafés in Kelbra gegangen waren, schaut sie zusammen mit Tobias Stiefel, Jana Korb und Raik Hildebrandt über die zahlreichen Notizen auf den großen Blättern, die in den vergangenen Stunden einen Teil der Vergangenheit von Rudloffs Mühle in Kelbra in die Gegenwart geholt haben. „Ich bin angefüllt mit Geschichte“, sprudelt es aus ihr heraus.