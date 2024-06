Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Das Sangerhäuser Europa-Rosarium ist in diesen Tagen nicht nur ein blühendes Rosenparadies, sondern auch eine große Baustelle. Am vielen Stellen werden blaue Plastik-Leitungen verlegt. Mit Hilfe von Fördermitteln entsteht ein intelligentes Bewässerungssystem. Der Rosengarten mit der weltgrößten Rosensammlung will sich so gegen den Klimawandel und die zunehmende Trockenheit wappnen.