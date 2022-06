Welche Tipps eine Riestedter Fußpflegerin für schöne Füße hat

Janett Haase fährt als mobile Fußpflegerin durch den Landkreis. Wie sehen die Füße der Menschen aus und was sind gute Tipps?

Riestedt/MZ - Wie sehen eigentlich die Füße in Mansfeld-Südharz aus? Eine, die diese Frage beantworten kann, ist Janett Haase aus Riestedt. Die selbstständige Fußpflegerin hat in ihrem Leben schon Tausende davon gesehen. „Viele sagen ja von sich, dass sie schreckliche Füße haben“, meint die 39-Jährige. „Ganz so schlimm ist es aber nicht.“ Dennoch gebe es wiederum auch keinen perfekten Fuß.