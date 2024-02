Björn Bosse hat die IHK-Geschäftsstelle in Sangerhausen übernommen. Er tritt die Nachfolge von Frank Lehmann an. Was er zum Landkreis und dessen Potenzial sagt.

Sangerhausen/MZ. - Im Büro von Björn Bosse steuern die Mitarbeiter an jedem Freitag nach der Arbeit auf die 180 zu. Und zwar beim Darts, wo man mit drei Würfen maximal diese Punktzahl erreichen kann. „Die Dartsscheibe habe ich mitgebracht, das machen wir gern freitags nach Feierabend.“ Eine gewisse Zielgenauigkeit will der neue Geschäftsführer der IHK in Sangerhausen auch in seinem Wirken an den Tag legen.