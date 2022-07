Welche Orte in Roßla für Fünftklässler wichtig sind

Sekundarschüler waren in Roßla unterwegs und haben gemeinsam überlegt, wo sie lernen, sich treffen und ihre Freizeit verbringen können - und was ihnen fehlt.

Rossla/MZ - Wie praktisch, dass die Halle-Kasseler-Straße Roßla (Mansfeld-Südharz) durchschneidet. So gibt es den nördlichen und südlichen Teil, was den Fünftklässlern der Sekundarschule ihre Projektarbeit an der Jugend-Stadtkarte erleichtert. Die „Bunten Hühner“ und die „Schlauen Füchse“ können sich auf einen Bereich konzentrieren.