Wettelrode/MZ. - Eigentlich sollten die Arbeiten längst beendet sein und Besucher wieder in das Schaubergwerk Röhrigschacht im Sangerhäuser Ortsteil Wettelrode einfahren können. In dem Bergwerk, das als eines der letzten Zeugnisse des Kupferschieferabbaus in der Region gilt, ist für Gäste aber noch immer Schicht in Schacht.