Weihnachtsmarkt kehrt ins Sangerhäuser Zentrum zurück

Erstmals findet der Weihnachtsmarkt wieder mitten in Sangerhausen statt. Er dauert auch deutlich länger als früher. Was Glühwein und Würste kosten.

Sangerhausen - Die ersten waren schon lange vor der offiziellen Eröffnung da: „Ich bin am Nachmittag noch gar nicht richtig mit Aufbauen fertig gewesen, da standen die Kunden bereits vor meinem Stand“, sagte Steven Nikisch, der auf dem Sangerhäuser Weihnachtsmarkt Glühwein und andere heiße Getränke verkauft. Nicht nur der 41-Jährige freute sich, dass der Markt zum Auftakt am Donnerstagabend gut besucht wurde. Erstmals seit vielen Jahren findet der wieder auf dem Marktplatz statt - mitten in der Stadt und nicht mehr nur in der etwas abseits gelegenen Marienanlage. Und: Es gibt ihn auch nicht wie sonst nur wenige Tage lang, sondern bis 23. Dezember immer donnerstags bis sonntags.