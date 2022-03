Wegen Fahrbahnsanierung: Behinderungen auf der A38 bei Berga und Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Autofahrer auf der Südharzautobahn (A38) müssen sich bei Berga und Sangerhausen auf Behinderungen einstellen. Bereits ab kommenden Montag, 7. März, sind auf der Fahrbahn Richtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga Arbeiten geplant.

Elf Tage lang, bis 18. März, werden wechselweise der rechte und der linke Fahrstreifen aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt, berichtete Tino Möhring von der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH in Halle. Der Verkehr werde jeweils einspurig an den Baustellen vorbeigeführt. Möhring bat die Autofahrer um Verständnis und Vorsicht auf dem Autobahnabschnitt.

Fahrbahnsanierung auf der Thyratal-Brücke

Die Arbeiten betreffen nach seinen Worten vor allem den Bereich der Thyratal-Brücke, der mit 1.115 Metern längsten Brücke der gesamten Autobahn. Dort würde punktuell die Fahrbahn saniert. Von Dienstag, 8. März, bis Donnerstag, 10. März, werden dann ebenfalls in Richtung Leipzig zwischen Sangerhausen-West und dem Autobahndreieck Südharz der sogenannte Last- und der Standstreifen gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Beschilderung.

„Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt“, sagte Möhring. „Zusätzlich ist im genannten Zeitraum die Ausfahrt der Anschlussstelle Sangerhausen-Süd nicht nutzbar.“ Die Umleitung soll über die vorherige Abfahrt Sangerhausen-West erfolgen. Außerdem plant die Autobahn GmbH eine größere „Erhaltungsmaßnahme“ zwischen den Anschlussstellen Berga und Heringen in Richtung Göttingen. Dort wird auf knapp 9,3 Kilometern die Fahrbahn erneuert. „Die Arbeiten dazu starten in Kürze“, kündigte Möhring an.

Die Autobahn GmbH werde im Vorfeld ausführlich darüber informieren. In dem Abschnitt, der seit dem Jahr 2005 in Betrieb ist, hatten sich Risse im Fahrbahnbelag beider Fahrtrichtungen gebildet. Diese waren zwischenzeitlich mit Flüssigbitumen verschlossen worden.