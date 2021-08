Wegen Corona: Rosenball in Sangerhausen fällt wieder aus

Sangerhausen/MZ - Er gehört seit langem zu den Höhepunkten des gesellschaftlichen Lebens in Sangerhausen: Einmal im Jahr stieg mit Hunderten Gästen der „Rosenball“. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, sollte der Ball am 6. November dieses Jahres stattfinden. Aber auch daraus wird nichts. „Der geplante Restart kann leider nicht wie geplant stattfinden“, teilte die WPM Werbe Projekt GmbH mit, die den Ball ausrichtet und veranstaltet.

„Mit der Absage reagieren wir auf die aktuelle Situation und vor allem auf die Planungsunsicherheit“, sagt Geschäftsführerin Marion Friz. „Ein anspruchsvolles Event dieser Größenordnung ist in der jetzigen Zeit schlicht und ergreifend nicht umsetzbar.“ Die Planung benötigt eine großzügige Vorlaufzeit.

Absage des Rosenballes zum Schutz der Gesundheit

Im Moment könne man aber nicht über eine planbare Perspektive reden. „Die Unsicherheiten für die gesamte Kulturbranche, insbesondere für Kultur- und Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen, mache eine Terminverlagerung ins nächste Jahr leider unumgänglich.“ Friz: „Die Gesundheit und der Schutz unserer Gäste, wie auch unserer Mitarbeiter, der Künstler und Vertragspartner liegen uns am Herzen. Die Gäste und alle Beteiligten müssen sich sicher fühlen und das Event muss ohne umfangreiche zusätzliche Aufwendungen durchführbar sein.“ Und gerade das könne man gegenwärtig nicht zusichern. Dazu komme, dass die Mammuthalle als Veranstaltungsort aufgrund der räumlichen Gegebenheiten wenig Spielraum bei Abstandsregeln, Be- und Entlüftung lasse. Friz sagte: „Ich bedaure die Entscheidung sehr.“ Sie wünsche dem Rosenball, dass er ein stimmungs- und niveauvolles Event bleibe, weiter positiv in die Region ausstrahle.

Der Ball sollte in diesem Jahr unter dem Motto „Weltenbummler“ stehen. Die Veranstalter hatten vor, bei dem Ball eine besondere Sicht „auf unsere Heimatstadt Sangerhausen, deren Unternehmen, Künstler und Bürger sowie die weltgrößte Rosensammlung“ zu zeigen. Beim Rosenball war in den vergangenen Jahren nicht nur gefeiert, sondern immer auch Geld für einen guten Zweck gesammelt worden. Dazu gab es mit Unterstützung von Sponsoren eine Tombola, deren Erlöse sozialen Projekten zu Gute kamen. So wurden das Jugendzentrum „Buratino“ und die Lebenshilfe unterstützt. Den Termin für den Rosenball 2022 wollen die Veranstalter rechtzeitig bekanntgeben.