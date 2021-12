Sangerhausen/MZ - Da seine Brille beschlagen und so die Sicht beeinträchtigt war, ist am frühen Mittwochmorgen ein Radfahrer gegen eine Ampel in der Alten Promenade in Sangerhausen gefahren. Der Radler stürzte, verletzte sich am Kopf und kam zur Behandlung in eine Klinik, teilt die Polizei mit.