Wasser in Uftrungen riecht deutlich nach Chlor

Uftrungen/MZ. - Kritik am Uftrunger Trinkwasser ist jetzt in der Ortschaftsratssitzung laut geworden. Mehrere Bürger beanstandeten: „Es riecht wie im Schwimmbad, das kann man nicht mehr trinken!“ Vor allem früh und abends rieche es sehr stark nach Chlor. „Wir wohnen doch unten im Dorf, da ist das Wasser schon durch den ganzen Ort gelaufen, und trotzdem riecht es noch so stark.“ Und sie wüssten gern, sagen Bürger, wann das aufhören werde.