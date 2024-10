Was ein afghanischer Flüchtling mit Unterstützung einer Roßlaerin in sechs Jahren geschafft hat

Roßla/MZ. - Sie saß gerade mit ein paar Freundinnen beim Kaffee, als der Anruf kam. Ein Anruf, von dem Uda Heller keineswegs wusste, ob er überhaupt mal kommen würde. „Am 15. März 2018“, erinnert sich die Roßlaerin. Damals war sie schon aus dem Bundestag ausgeschieden, hatte sich aber noch im Jahr zuvor als Mitglied des Bildungsausschusses bereiterklärt, beim Programm „Ausbildung im Tandem“ mitzumachen, sollte sie gebraucht werden. Und nun erhielt sie die Anfrage, einen afghanischen Flüchtling zu betreuen, der in Sondershausen zur Berufsschule ging, aber eigentlich Hilfe in allen Lebenslagen brauchte. Ihre Freundinnen reagierten entsetzt: „Um Gottes willen... Mache so was nicht!“