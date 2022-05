Was das InnovationsHub Holz für eine Tischlerei in Sangerhausen bringt

Für Konzepte und Workshops sollen 500.000 Euro ausgegeben werden. Danach könnten auch Unternehmen in Mansfeld-Südharz profitieren.

Tischlermeister Martin Johannes Diebes an dem 5-Achsen-Bearbeitungscenter.

Sangerhausen/MZ - Die Erwartungen und Ziele sind groß. Das offiziell gestartete Projekt InnovationsHub „Zukunft Holz & Klima“ der Standortmarketinggesellschaft (SMG) und des Landkreises Mansfeld-Südharz will den Holzstandort MSH voranbringen und so den Weg zum Strukturwandel im Landkreis weisen. Doch was bringt ein solches Projekt für den einzelnen Unternehmer?