Sangerhausen/MZ. - Trotz der angespannten Haushaltslage haben sich die Teilnehmer der Haushaltsklausur des Landkreises am Freitag auf Investitionen in Höhe von rund 17 Millionen Euro mehr für das nächste Jahr als für 2024 verständigt. Insgesamt beläuft sich das Volumen damit auf Investitionen in Höhe von 60 Millionen.