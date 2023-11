Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - In Mansfeld-Südharz sind die Elternbeiträge für die Kita so hoch wie sonst nirgendwo im Land Sachsen-Anhalt. Die Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke im Landtag Sachsen-Anhalt förderte jetzt folgendes Bild zu Tage: In den Kommunen der Verbandsgemeinde Goldene Aue sowie in Gerbstedt und im Seegebiet Mansfelder Land sind die Elternbeiträge für Kita und Hort am höchsten und in Magdeburg sind sie am niedrigsten.