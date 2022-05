Warum sich die Fertigstellung der Heineschule in Sangerhausen nochmals verzögert

Eigentlich sollten es für die Schüler im Februar zurück nach Sangerhausen gehen. Doch daraus wird nichts. Vielmehr verzögern sich die Bauarbeiten am Schulkomplex in Sangerhausen erneut .

Sangerhausen/MZ - Noch einmal heißt es warten für die Sangerhäuser Heineschüler. Aber Ostern wollen sie in ihre sanierte Schule in der Kreisstadt zurückkehren. Dass nicht, wie geplant, am 14. Februar umgezogen wird, sei diesmal Wunsch der Vertreter der Heineschule. Denn zwar wäre ein Umzug aus Sicht des Landkreises möglich gewesen, aber man hätte in der Schule Abstriche machen müssen.