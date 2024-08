Dieses Jahr soll Leitsystem starten Warum nicht alle Sehenswürdigkeiten in MSH touristische Hinweisschilder bekommen

Noch in diesem Jahr will der Landkreis beim Touristischen Leitsystem loslegen. Damit schließt er eine Lücke zu allen anderen in der Umgebung. Was man sich erhofft und warum manche touristische Attraktionen keine braunen Schilder bekommen werden.