Warum MSH ab sofort mit Svenni und Gilli von „Elsterglanz“ wirbt

Das Komiker-Duo "Elsterglanz" im Gespräch mit Premierengast Rainer vor der Straße (Mitte) im Kino Movie Star in Sangerhausen.

Sangerhausen - Sie gelten seit Jahren als Imageträger der Region. Ihre Comedy-Programme und Filme haben weit über Mansfeld-Südharz hinaus Kultstatus. Jetzt sind Sven Wittek und Gilbert Rödiger vom Blödelduo „Elsterglanz“ aus Eisleben in einer neuen Rolle zu sehen. Beide gehören nämlich zu den Hauptdarstellern des gerade fertiggestellten Imagefilms des Landkreises. Svenni und Gilli zeigen dort ganz offiziell, was den Landkreis lebens- und liebenswert macht. Der Film wurde am Donnerstag im Sangerhäuser Moviestar-Filmtheater erstmals öffentlich aufgeführt.