In Allstedt hat man entschieden, die Pflege der Grünanlagen in Sotterhausen dieses Jahr von einem privaten Unternehmen durchführen zu lassen. Wie es zu dieser Entscheidung kam.

Symbolfoto - In Allstedt hat man entschieden, die Pflege der Grünanlagen in Sotterhausen dieses Jahr von einem privaten Unternehmen durchführen zu lassen.

Allstedt/MZ. - Jedes Jahr das gleiche Szenario: Spätestens im Mai, wenn die Vegetation in ihre produktivste Phase eintritt und Gräser und Gesträuch unablässig in die Höhe schießen, kommen die Klagen aus den Ortsteilen der Einheitsgemeinde Allstedt. Kaum ein Ortsbürgermeister, der sich in dieser Zeit nicht die Kritik seiner Bürger über wucherndes Grün in den öffentlichen Anlagen anhören muss und den Ärger an die Verwaltung weitergibt.