Warum in Allstedt über eine neue Stelle in der Verwaltung diskutiert wird

Allstedt/MZ. - In der Allstedter Verwaltung soll eine neue Planstelle geschaffen werden, die sich je zur Hälfte der Vergabe von städtischen Aufträgen und dem Beschaffen von Fördermitteln widmen soll. In der Stadtratssitzung, die am kommenden Montag, 4. November, um 19 Uhr im Vereinszimmer am Speiseraum der Grundschule beginnt, steht ein entsprechender Beschluss auf der Tagesordnung.