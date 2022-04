Warum gibt es in Obersdorf eine Lücke zwischen statistischer und tatsächlicher Wahlbeteiligung?

Sangerhausen/MZ - Die offiziellen Angaben zur Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl haben in diesem Jahr stellenweise für Verwunderung gesorgt. Wiesen sie doch eine sehr geringe Quote aus. „Für uns in Obersdorf wird da eine Wahlbeteiligung von nur 41,61 genannt - das ist viel zu gering“, meldete sich jetzt Eberhard Nothmann zu Wort. Er war am Wahlsonntag stellvertretender Wahlleiter in dem Sangerhäuser Ortsteil.