In den kommenden Jahrzehnten soll der wunderbare Blick zur Eichsfelder Pforte von Kiefern verdeckt werden. Warum gerade dieser Baum ausgewählt wurde.

Symbolfoto - In einer Baumpflanzaktion haben die Waldgenossen Kiefern gepflanzt.

Berga/MZ. - Jens Hoffmann, Waldvogt des Siebengemeindewaldes aus Berga, blickt wieder etwas optimistischer in die Zukunft des Waldes. Denn auch in diesem Jahr haben sich rund 30 Waldgenossen an der Baumpflanzaktion Anfang November beteiligt.