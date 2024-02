Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Am 1. März beginnt die neue Gartensaison im Europa-Rosarium Sangerhausen. Das heißt, die Saisonarbeiter unterstützen dann das fest angestellte Team der Rosariumsgärtner. Denn bis die größte Rosensammlung der Welt am 1. Mai in die touristische Saison startet, gibt es noch allerhand zu tun.