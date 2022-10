Warum der Bau einer neuen Straßenmeisterei in Berga ein Fall fürs Schwarzbuch ist

Die Autobahnmeisterei in Oberröblingen aus der Vogelperspektive.

Oberröblingen/Berga/MZ - Volltreffer: Der geplante Neubau einer Straßenmeisterei in Berga hat es diesmal ins Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler geschafft – als einer von vier besonders krassen Fällen aus Sachsen-Anhalt. Auf Kosten des Bundes soll für 9,5 Millionen Euro ein neues Dienstgebäude in Berga entstehen und im April 2026 bezogen werden, heißt es im Schwarzbuch, das am Mittwoch vorgestellt worden ist.