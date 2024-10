1989 wurde das Thomas-Müntzer-Denkmal vor dem Rathaus in Stolberg eingeweiht. Müntzer wurde um 1489 in Stolberg geboren und 1525 in Mühlhausen geköpft. Das Denkmal schuf der Bildhauer Klaus Messerschmidt.

Stolberg/MZ. - Wer durch Stolberg fährt, muss an ihm vorbei: an Thomas Müntzer, der in der Fachwerkstadt um 1489 geboren wurde, als Theologe und Reformator den Fürsten in Allstedt die Meinung sagte und letztlich die aufständischen Bauern in der Schlacht bei Frankenhausen an- und sie letztlich auch ins Verderben führte. War er ein Ketzer? Wer hat ihn, vielleicht, dazu gemacht?