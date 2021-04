Wann darf auf dem Spielplatz in Emseloh wieder geklettert werden?

Emseloh

Seit dem Sommer ist der Spielplatz im Emseloher Park gesperrt. Bei einer Begehung hatte sich herausgestellt, dass einige Spielgeräte nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügen. Inzwischen seien ein Kletternetz und zwei Hülsen für die nötige Reparatur da, hat Ortsbürgermeister Axel Mühlenberg auf Nachfrage im Verwaltungsamt erfahren. Wann das Ganze eingebaut wird, sei aber noch offen. Zurzeit habe der Bauhof alle Hände voll mit dem Ausbau des eigenen Standorts in Beyernaumburg zu tun, habe man ihm gesagt, berichtete Mühlenberg in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats.

Das sorgte für Unverständnis und Unmut. „Die Sachen auszutauschen dauert vielleicht zwei Stunden. Der Spielplatz ist seit einem Dreivierteljahr gesperrt“, ärgerte sich Maik Bergmann. Und auch Kerstin Heyroth schüttelte den Kopf. Gerade jetzt in der Corona-Zeit wäre es wichtig, wenn man mit den Kindern wenigstens mal auf den Spielplatz gehen könnte, meinte sie. Allstedts Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) sieht das genau so. Auf MZ-Anfrage und nach Rückfrage in der Abteilung widerspricht er allerdings in einem entscheidenden Punkt: Das neue Kletternetz sei noch nicht da, es sei in der falschen Variante geliefert worden. Sobald es da sei, werde der Spielplatz umgehend wieder flott gemacht.

Die 15.000 Euro für den Bau eines neuen Spielplatzes auf dem Gutsgelände sind unterdessen im Haushalt der Einheitsgemeinde für dieses Jahr schon eingeplant. Wenn er von Stadtrat beschlossen wird, können die Spielgeräte bestellt und aufgebaut werden. Allstedt versucht, jedes Jahr zwei Spielplätze zu erneuern. Diesmal ist Emseloh mit an der Reihe. Im Sommer hatte der Ortschaftsrat schon Federwippen, eine Nestschaukel, eine große Doppelschaukel, eine Wippe und eine Drehscheibe für die neue Spielfläche ausgesucht. (mz/Grit Pommer)