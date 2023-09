Hexen lassen den Stolberger Friedrich Arlt keine Ruhe: So tüftelt er schon jetzt an seinen „grusligen Damen“.

Stolberg/MZ - Walpurgis ist noch ein Weilchen hin, genauer gesagt 216 Tage. Dennoch lassen Friedrich Arlt aus Stolberg die Hexen keine Ruhe. Der Hexenmeister tüftelt und probiert, damit seine „grusligen Damen“ im nächsten Jahr ihren schaurigen Dienst tun.

Stolberger Friedrich Arlt bastelt bereits jetzt an Hexen für die Walburgisnacht 2024. (Bericht: Maik Schumann).

Gerade bastelt er an einer Hexe, die gegen eine Wand geflogen ist und fest steckt. Das besondere: die Hexe soll noch mit den Beinen strampeln. Es war gar nicht so einfach, den Motor so zu postieren, damit es funktioniert, so Arlt. Doch jetzt läuft alles einwandfrei.