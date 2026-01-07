Ein Mann hat in der Nacht zum Mittwoch in Wippra mit einer Waffe aus dem Fenster geschossen. Die Polizei trifft vor Ort auf einen 31-Jährigen mit Schusswaffe.

Nach einem gemeldeten Schuss rückt die Polizei nachts nach Wippra aus.

Wippra - Ein Mann soll in der Nacht zum Mittwoch in Wippra mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster eines Wohnhauses in die Luft geschossen haben. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen kurz nach Mitternacht ein Schussgeräusch.

Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen 31-Jährigen, der die Waffe bei sich trug. Bei der anschließenden Durchsuchung leistete der Mann Widerstand.

Lesen Sie auch: Schnee und Eis sorgen für Unfälle auf den Straßen von Mansfeld-Südharz

Die Schreckschusswaffe sowie die dazugehörige Munition wurden beschlagnahmt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.