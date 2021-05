Vortrag vom Geschichtsverein: Warum heißt die „Scharfe Ecke“ so?

Sangerhausen

Der Verein für Geschichte von Sangerhausen und Umgebung lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Sangerhausen im Wandel der Zeit“ am Freitag, 7. Mai, um 19 Uhr zu einem weiteren Online-Vortrag ein. Es ist mittlerweile die vierte Ausgabe der Veranstaltungsreihe. Der Verwalter des Bildarchivs Sangerhausen und zweite stellvertretende Vorsitzende des Geschichtsvereins, Günther Wagner, hat erneut seine Sammlung durchstöbert und präsentiert diesmal Bilder und interessante historische Fakten zur „Scharfen Ecke“ in Sangerhausen.

Außerdem geht er der Frage nach, warum diese Ecke so heißt, die inzwischen durch einen Kreisverkehr entschärft wurde. Bereits am 25. März hatte Wagner die Veranstaltungsreihe „Sangerhausen im Wandel der Zeit“ mit einem Online-Vortrag über das Sangerhäuser Rathaus gestartet. Seitdem haben auch schon zwei weitere digitale Vorträge stattgefunden: Einer davon behandelte den Bau des Sangerhäuser Kinos, beim anderen Mal ging es um Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels. Nun ist also die „Scharfe Ecke“ an der Reihe. In seiner Veranstaltungsreihe möchte der Geschichtsverein Interessierten Sangerhausen und seine Geschichte näherbringen. Gerichtet ist die Vortragsreihe an Jung und Alt. Interessierte werden gebeten, sich spätestens bis Freitag um 15?Uhr über die E-Mail-Adresse Sangerhausen-im-Wandel-der-Zeit@gmx.de anzumelden. Nach der Anmeldung wird ein Link für die Zoom-Konferenz, mit der man an dem Online-Vortrag teilnehmen kann, sowie weitere Informationen zugeschickt. (mz)