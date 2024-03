Nach dem Veto des Denkmalschutzes wird es wohl keinen Fahrstuhl an der Außenseite des Rathauses geben. Doch noch weitere Fragen rund um die Sanierung des Rathauses beschäftigten die Räte in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Der Umbau des historischen Rathauses, die Baumfällarbeiten in der Ostsiedlung, eine verstärkte Zusammenarbeit der Bibliotheken in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt: Viele Themen haben die Sangerhäuser Stadträte in ihrer Sitzung am Donnerstagabend beschäftigt. Die MZ fasst sie nachfolgend zusammen.