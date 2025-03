Förster im Forstrevier Zollhaus in Mansfeld-Südharz warnen: Vogelfutter-Netze im Wald gefährden Wildtiere wie Damwild. Besser ist es, Vögel im eigenen Garten artgerecht zu unterstützen.

Diese Netze mit Vogelfutter hingen im Forstrevier Zollhaus in den Bäumen - für Dammwild, also zum Beispiel Rehe und Hirsche sind diese jedoch Gift - und für Vögel im Wald gar nicht nötig!

Obersdorf/MZ. - Da traute Revierförster Florian Köhler seinen Augen kaum: An der Grenze seines Reviers Zollhaus bei Annarode hingen mitten im Wald Netze mit Vogelfutter in den Zweigen. Ein runder Meisenknödel, ein Säckchen mit Nusskernen und eines mit Fettfutter – Vogelfreunde hatten den Tisch reich gedeckt. Zweifellos in bester Absicht, den gefiederten Waldbewohnern etwas Gutes zu tun.