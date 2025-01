Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ sind diesmal außergewöhnlich viele Erst- und Zweitklässler am Start. Der zweite Teil des Regionalwettbewerbs läuft auch in Sangerhausen. Wer alles mit dabei ist.

Sangerhausen/MZ. - Das war ja mal ein Paukenschlag, obwohl sein Instrument eigentlich die Violine ist: In der ersten Runde des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend musiziert“ hat der erst achtjährige Benjamin Burkart aus Klostermansfeld die Jury in Halle mit seinem Wettbewerbsprogramm so bezaubert, dass am Ende die bestmögliche Bewertung von 25 Punkten auf dem Zettel stand.