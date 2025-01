Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses auf dem Stolberger Hainfeld versuchen die Bewohner mit der Katastrophe umzugehen. Was die Kripo zur Ursache des Feuers sagt.

Brand in einem Wohnhaus in Stolberg

In der Silversternacht stand das Mehrfamilienhaus auf dem Stolberger Hainfeld in Flammen.

Stolberg/MZ. - Raus! Bloß raus! Ob die Bewohner des brennenden Mehrfamilienhauses auf dem Stolberger Hainfeld je dieses furchtbare Gefühl, ihre Panik und gewaltige Angst vergessen können? Als einer von ihnen in der Silvesternacht wach wurde, das Feuer bemerkte und die Mitbewohner weckte? Eineinhalb Wochen ist es her, doch der Schock und das Entsetzen halten an.