VGS, Klassenfahrten oder Bauernkriegsjubiläum - Für was gibt der Landkreis sein Geld aus?

Der Haushalt im Landkreis MSH 2025 sieht Ausgaben in Höhe von 280 Millionen Euro vor.

Sangerhausen/MZ. - Ins Jahr 2025 geht der Landkreis finanziell gesehen mit einer großen Hypothek. Nach dem Beschluss des Haushalts und der Festlegung des Kreisumlage-Hebesatzes auf historisch niedrige 19,2 Prozent im Dezember plant die Verwaltung mit einem Defizit in Höhe von 64 Millionen Euro. Rekordausgaben in Höhe von rund 280 Millionen Euro stehen dann Einnahmen von rund 215 Millionen Euro gegenüber – weniger als in den vergangenen Jahren. Doch wofür gibt der Landkreis sein Geld 2025 voraussichtlich aus?