Sangerhausen/MZ. - Am Samstag sind die „jungen Wilden“ vom VfB Sangerhausen von der Leine gelassen worden. Die Abteilung Attacke des VfB meldete sich in Bestform mit einem 5:0 gegen den SSV Gardelegen zurück. Und obwohl am Ende neben einem Eigentor der Gardelegener die Torschützen auf Sangerhäuser Seite Gustav Gängel, Kevin Schäffner, Bruno Weick und Janek Hetke hießen, war ein Rückkehrer der Wirbelwind auf dem Platz und verwandelte den Kunstrasenplatz in seine eigene Show.

