Vertrag über Sangerhäuser Rosenball unterzeichnet

Sangerhausen - Die Organisation des Sangerhäuser Rosenballs ist in trockenen Tüchern. Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) hat jetzt den Vertrag mit dem neugegründeten Sangerhäuser Rosenball-Verein unterzeichnet. Auf Seiten des Vereins unterschrieben der 1. Vorsitzende Frank Otto und Marion Friz (Foto), die 2. Vorsitzende. Damit sei der Grundstein für den nächsten Ball am 1. Oktober und die weiteren Bälle in den Folgejahren gelegt, sagte Otto.

