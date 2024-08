Der Sangerhäuser Urologe Dr. Andreas Wicht wird ab sofort von einem Kollegen unterstützt. Der hat wie er lange an der Uniklinik in Halle gearbeitet. Was beide vorhaben.

Dr. Andreas Wicht (l.) und Dr. Felix Kawan wollen künftig die urologische Praxis in der Liebknechtstraße in Sangerhausen gemeinsam betreiben.

Sangerhausen. - Noch fehlt das neue Schild. Aber in der Praxis des Urologen Dr. Andreas Wicht in Sangerhausen Südwest gibt es eine Veränderung. Seit einigen Tagen wird Wicht nämlich von einem anderen Arzt unterstützt. In der Praxis, die sich in einem modernen Flachbau nahe des Ärztehauses in der Karl-Liebknecht-Straße befindet, arbeitet nun ein Kollege des Mediziners mit: Dr. Felix Kawan.