Zu einem Wohnungsbrand in der Breiten Straße in Allstedt rückten am 16. März die Freiwilligen Feuerwehren aus.

In einem Wohnhaus in der Allstedter Innenstadt hat es am späten Donnerstagnachmittag gebrannt. Gegen 16.30 Uhr ging der Notruf ein, die Freiwilligen Feuerwehren Allstedt, Wolferstedt und Sangerhausen eilten mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Kameraden zum Einsatzort. Aus Sangerhausen rückte auch die Drehleiter an.