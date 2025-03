Der an der unheilbaren Krankheit Cystinose leidende Niederröblinger Niklas Zelmer wurde vom Verein Herzensangelegenheiten überrascht. Welcher Wunsch nun für ihn in Erfüllung geht.

Oberröblingen/MZ. - Wolkenloser Himmel, die Sonne scheint auf das Gelände des Fußballvereins vom VfB Oberröblingen. Der zwölfjährige Niklas Zelmer steht in voller Fan-Montur mit Schal zusammen mit seiner Mutter am Spielfeldrand, als sich von einem großen Kombi her das Ehepaar Nico und Mandy Brandtner nähert.