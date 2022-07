Verabschiedung an der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz Warum ein Lehrer erst mit 80 in den Ruhestand geht

Heinz Habich aus Beesenstedt hat bis zu diesem Schuljahr noch Musiktheorie an der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz unterrichtet. Was ihn so lange gehalten hat.