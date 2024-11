Unbekannte haben den Bücher-Tauschschrank in der Kyselhäuser Straße in Sangerhausen geplündert und einen Teil der Bücher verbrannt. Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Wie es mit dem Tauschschrank weiter geht.

Der Bücherschrank an der Kyselhäuser Straße in Sangerhausen ist auch nach dem Angriff gut gefüllt mit vielfältiger Lektüre.

Sangerhausen/MZ. - Es ist eine Tat, die viele fassungslos macht: An dem Bücher-Tauschschrank am ehemaligen Siemens-Gebäude in der Kyselhäuser Straße in Sangerhausen hat es jetzt einen krassen Fall von Vandalismus gegeben. Bislang unbekannte Täter haben einen Teil des Inhalts geplündert und die Bücher dann ganz in der Nähe verbrannt.