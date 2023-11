Durch Stürme, Orkane, Schneemassen und Hochwasser sind in Mansfeld-Südharz in den vergangenen Jahren hohe Schäden entstanden - das macht die Statistik der Deutschen Versicherungswirtschaft deutlich.

Sangerhausen/MZ. - An versicherten Gebäuden in Mansfeld-Südharz sind in den vergangenen 20 Jahren durch Unwetterereignisse Schäden in Höhe von durchschnittlich 2.075 Euro entstanden. Das geht aus den Zahlen hervor, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) jetzt vorgelegt hat.