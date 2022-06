Unterschiedliche Hygieneregeln sorgen für Fragen nach dem Altstadtfest Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Am Montag waren die Bühnen und Anlagen vom Altstadtfest in Sangerhausen schon weitgehend wieder abgebaut. Was blieb, waren neben schönen Erinnerungen an zwei Partyabende mit toller Stimmung auch Fragen. Diese betreffen unter anderem die sehr unterschiedliche Herangehensweise an die Hygieneregeln.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<