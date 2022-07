Unternehmer sind schnell unterwegs und gut vernetzt

Wimmelburg/MZ - Nicht alle Unternehmer sind aktuell in den Sommerferien, aber die meisten freuen sich über eine kleine Abwechslung zum Arbeitsalltag. So ungefähr könnte Oliver Brunn, Leiter des Kreisverbands Mansfeld-Südharz und Salzlandkreis des Bundesverbandes mittelständischer Wirtschaft (BVMW), seine Veranstaltung auf der Kartbahn in der Motorsportpark-Arena in Oschersleben überschreiben. „15 Unternehmer folgten meiner Einladung, und konnten sich mit dem Profirennsportfahrer aus Magdeburg, Dominique Schaak, mit ihren erzielten Rundenzeiten messen. Trotz des 40 Grad heißen Sommerwetters genossen alle Teilnehmer das Rennen und das anschließende gemeinsame Abendessen“, so Brunn gegenüber der MZ. Der Wimmelburger ist schon die ganzen letzten Monate unentwegt unterwegs in den Firmen seines Verantwortungsgebietes, um einerseits selbst Kontakte zu knüpfen und andererseits aber auch die Unternehmen untereinander zu vernetzen. Genau das nämlich hat sich Brunn auf die Fahne geschrieben als er Chef des BVMW-Kreisverbandes wurde.

