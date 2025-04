Endfertigung von Panzersprenggranaten in der Maschinenfarbik Stock & Co. in Rottleberode. Bei der Produktion wurden überwiegend Frauen und Männer eingesetzt, die in Baracken im Fremdarbeiterlager untergebracht waren. Gegenüber vom Lager befand sich das KZ-Außenkommando.

Foto/Repro: Frank Baranowski/Koch/ hek